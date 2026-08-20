Visite guidée de la maison Cognac Grosperrin, Cognac Grosperrin, Saintes

Informations pratiques

Visite guidée de la maison Cognac Grosperrin Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 16h00, 17h30 Cognac Grosperrin Charente-Maritime

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite guidée de la maison Cognac Grosperrin — 10h et 11h30 et 14h et 16h et 17h30

Immergez-vous dans les chais historiques de l’entreprise Cognac Grosperrin (habituellement fermés au public), installés aux bords de la Charente à Saintes. L’occasion d’une visite sur l’histoire des infrastructures Cognac Grosperrin mais aussi de déguster un cognac et un vieux mout muté au cognac. Sur réservation : 05 46 90 69 03

Cognac Grosperrin 1 rue de courbiac, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 90 69 03 »}]

Visite guidée de la maison Cognac Grosperrin — 10h et 11h30 et 14h et 16h et 17h30

©Cognac Grosperrin