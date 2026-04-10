Lieu de vie de l’artiste mais aussi de travail, entre 1840 et 1847, il y élabora le plan de sa cathédrale-monument. Créateur d’un univers peuplé de 2500 personnages, il s’appuie sur les théories de Buffon pour étudier la société et classer les espèces humaines. Faire lire et entendre Balzac, est la meilleure façon de désacraliser le grand homme et d’en savourer l’écriture.

Balzac, le provincial… « Monter à Paris » reste un modèle de réussite, à force d’ambition, de travail et de ténacité. Visiter la Maison de Balzac, c’est entrer au cœur de La Comédie humaine.

Le mardi 19 mai 2026

de 12h30 à 14h00

Le vendredi 15 mai 2026

de 12h30 à 14h00

Le jeudi 07 mai 2026

de 12h30 à 14h00

Le vendredi 17 avril 2026

de 12h30 à 14h00

payant

Réservation sur la billetterie en ligne ou sur place le jour même

De 5 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T15:30:00+02:00

fin : 2026-05-19T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T12:30:00+02:00_2026-04-17T14:00:00+02:00;2026-05-07T12:30:00+02:00_2026-05-07T14:00:00+02:00;2026-05-15T12:30:00+02:00_2026-05-15T14:00:00+02:00;2026-05-19T12:30:00+02:00_2026-05-19T14:00:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/visite-conference-dans-les-collections-permanentes?datetime=1776421800 https://www.facebook.com/maisondebalzac https://www.facebook.com/maisondebalzac



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