Visite guidée de la Maison de Balzac – « Entrez dans la Comédie Humaine » Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris
Visite guidée de la Maison de Balzac – « Entrez dans la Comédie Humaine » Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris vendredi 17 avril 2026.
Lieu de vie de l’artiste mais aussi de travail, entre 1840 et 1847, il y élabora le plan de sa cathédrale-monument. Créateur d’un univers peuplé de 2500 personnages, il s’appuie sur les théories de Buffon pour étudier la société et classer les espèces humaines. Faire lire et entendre Balzac, est la meilleure façon de désacraliser le grand homme et d’en savourer l’écriture.
Balzac, le provincial… « Monter à Paris » reste un modèle de réussite, à force d’ambition, de travail et de ténacité. Visiter la Maison de Balzac, c’est entrer au cœur de La Comédie humaine.
Le mardi 19 mai 2026
de 12h30 à 14h00
Le vendredi 15 mai 2026
de 12h30 à 14h00
Le jeudi 07 mai 2026
de 12h30 à 14h00
Le vendredi 17 avril 2026
de 12h30 à 14h00
payant
Réservation sur la billetterie en ligne ou sur place le jour même
De 5 à 7 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T15:30:00+02:00
fin : 2026-05-19T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T12:30:00+02:00_2026-04-17T14:00:00+02:00;2026-05-07T12:30:00+02:00_2026-05-07T14:00:00+02:00;2026-05-15T12:30:00+02:00_2026-05-15T14:00:00+02:00;2026-05-19T12:30:00+02:00_2026-05-19T14:00:00+02:00
Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris
https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/visite-conference-dans-les-collections-permanentes?datetime=1776421800 https://www.facebook.com/maisondebalzac https://www.facebook.com/maisondebalzac
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