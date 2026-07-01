Visite guidée de la maison de la famille Martin, Maison de la Famille Martin, maison natale de Sainte-Thérèse, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée de la maison de la famille Martin 18 – 20 septembre Maison de la Famille Martin, maison natale de Sainte-Thérèse Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’extraordinaire dans la simplicité : découvrez la demeure et la vie des saints Louis et Zélie et de leurs enfants, dont la plus célèbre est sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Venez visiter la maison de la famille Martin, dans laquelle sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus est née et a passé sa petite enfance.

Après la découverte d’une galerie dans laquelle sont exposés portraits et objets ayant appartenu à la famille, un film de 18 minutes est proposé aux visiteurs. Réalisé à partir de la correspondance familiale des saints, il permet de mieux connaître cette famille, extraordinaire et pourtant simple.

La visite des pièces de la maison, restaurées comme au temps de la famille, sont l’occasion de mieux appréhender le quotidien et l’époque des Martin.

Cette visite se termine par la chapelle Sainte-Thérèse, construite dans les années 1920.

Cette maison est le cœur même du sanctuaire. C’est là que vous pourrez découvrir en profondeur la vie et le message des saints Louis et Zélie et de leur famille.

Maison de la Famille Martin, maison natale de Sainte-Thérèse 50 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 26 09 87 https://sanctuaire-louisetzelie.com/ https://www.facebook.com/SanctuaireAlencon/;https://twitter.com/SanctuRAlencon Cette maison, située rue Saint-Blaise, a été le théâtre de la vie familiale des Martin de 1871 à 1877. C’est dans ce lieu que sainte Thérèse est née (1873), là aussi que sainte Zélie est décédée (1877).

A l’origine maison de la famille Guérin, Zélie a vécu ici jeune fille, de 1844 jusqu’à son mariage en 1858.

Cette maison est le cœur battant du sanctuaire. C’est là que vous pourrez découvrir en profondeur la vie et le message des saints Louis et Zélie et de leur famille.

L’extraordinaire dans la simplicité : découvrez la demeure et la vie des saints Louis et Zélie et de leurs enfants, dont la plus célèbre est sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

©Sanctuaire d’Alençon