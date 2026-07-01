Visite guidée de la maison des semences paysannes Plougoulm
vendredi 10 juillet 2026 · Plougoulm
Informations pratiques
Plougoulm
Visite guidée de la maison des semences paysannes
1 Lieu-dit Pen Ar Vur Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-12-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20
Kaol Kozh la maison des semences paysannes du Léon Trégor propose la Visite guidée de son jardin potager et des installations pour le tri et la conservation des semences paysannes reproductibles.
Pause café offerte.
Contacter l’association au 0682425819 pour nous annoncer votre visite. .
1 Lieu-dit Pen Ar Vur Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 82 42 58 19
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English :
L’événement Visite guidée de la maison des semences paysannes Plougoulm a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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