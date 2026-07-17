Visite guidée de la Maison du Gouverneur, Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, Najac

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue · Najac

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison du Gouverneur Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue Aveyron

Gratuit. Entrée libre. Limitée à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire de cette demeure médiévale, de ses origines à sa réhabilitation en centre d’interprétation.

Pendant 1h, suivez le guide et découvrez l’histoire de cette maison ainsi que le patrimoine historique du territoire.

Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue 1 rue du château, 12270 Najac Najac 12270 La Croix du Couyoul Aveyron Occitanie 05 65 81 94 47 https://maisondugouverneur-najac.fr/ Située au cœur du bourg castral et offrant une vue remarquable sur la forteresse royale et le paysage urbain, cette vaste demeure médiévale vous invite à découvrir la richesse patrimoniale du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

La scénographie vous propose de parcourir le Causse, le Ségala et les gorges de l’Aveyron. Un jeu de l’oie géant, des maquettes et des objets authentiques, dont un trésor monétaire du XIIIe siècle, vous convient à découvrir l’histoire, l’urbanisme et l’architecture emblématique de ce territoire singulier. Des contes et un parcours sonore vous permettent de voyager dans les temps anciens et de découvrir quels pouvaient être les usages dans cette demeure pendant l’époque médiévale.

Une exposition temporaire en lien avec le patrimoine local complète la visite. L’accès à la Maison du Gouverneur n’est pas possible en voiture. Des parkings sont disponibles à l’extérieur du centre ancien du village.

Laissez-vous conter l’histoire de cette demeure médiévale, depuis son origine à sa réhabilitation en centre d’interprétation. Durant 1h suivez le guide pour découvrir l’histoire de cette maison et du…

©Maison du Gouverneur