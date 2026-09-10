Visite guidée de la Maison Richelieu à Bagneux, Maison de la musique et de la danse, Bagneux

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison Richelieu à Bagneux Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de la musique et de la danse Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Au milieu d’un parc arboré, venez découvrir la maison Richelieu, bâtie par un secrétaire du cardinal de Richelieu vers 1630, et qui, selon la légende, aurait été le lieu où le ministre de Louis XIII éliminait les témoins gênants.

La maison, devenue école puis conservatoire, a conservé de rarissimes plafonds peints du XVIIe siècle, exceptionnels par leur qualité. Ils ont été redécouverts en 2004, puis restaurés et classés Monument Historique en 2006.

Réservations au 01.42.31.62.18 ou à culture@mairie-bagneux.fr

Maison de la musique et de la danse 4 Rue Etienne Dolet, 92220 Bagneux, France Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 0186631444 https://www.valleesud.fr/se-divertir/conservatoires/maison-de-la-musique-et-de-la-danse-bagneux [{« type »: « phone », « value »: « 01.42.31.62.18 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-bagneux.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@mairie-bagneux.fr »}] Selon la tradition, cette maison aurait été bâtie par un secrétaire de Richelieu vers 1630, et aurait été le lieu où le cardinal éliminait les témoins gênants. L’édifice a subi de grosses transformations au XIXe et début XXe siècle. Le plan initial comportait un corps central cantonné de deux ailes entourant une cour carrée. En 1870, les bâtiments furent endommagés et seule l’aile nord en a subsisté. Elle conserve un escalier central à deux volées dont la rampe originale ne subsiste que jusqu’à la première volée. Dans une salle, plafond peint à la française. Bus : 391 – arrêt Mathurins, 162 et 388 – arrêt Rosenberg, 128 et 188 – arrêt Dampierre.

Au milieu d’un parc arboré, venez découvrir la maison Richelieu, bâtie par un secrétaire du cardinal de Richelieu vers 1630, et qui, selon la légende, aurait été le lieu où le ministre de Louis XIII …

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