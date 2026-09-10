Visite guidée de la Maison Richelieu à Bagneux, Maison de la musique et de la danse, Bagneux
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Bagneux
Informations pratiques
Visite guidée de la Maison Richelieu à Bagneux Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de la musique et de la danse Hauts-de-Seine
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Au milieu d’un parc arboré, venez découvrir la maison Richelieu, bâtie par un secrétaire du cardinal de Richelieu vers 1630, et qui, selon la légende, aurait été le lieu où le ministre de Louis XIII éliminait les témoins gênants.
La maison, devenue école puis conservatoire, a conservé de rarissimes plafonds peints du XVIIe siècle, exceptionnels par leur qualité. Ils ont été redécouverts en 2004, puis restaurés et classés Monument Historique en 2006.
Réservations au 01.42.31.62.18 ou à culture@mairie-bagneux.fr
Maison de la musique et de la danse 4 Rue Etienne Dolet, 92220 Bagneux, France Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 0186631444 https://www.valleesud.fr/se-divertir/conservatoires/maison-de-la-musique-et-de-la-danse-bagneux [{« type »: « phone », « value »: « 01.42.31.62.18 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-bagneux.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@mairie-bagneux.fr »}] Selon la tradition, cette maison aurait été bâtie par un secrétaire de Richelieu vers 1630, et aurait été le lieu où le cardinal éliminait les témoins gênants. L’édifice a subi de grosses transformations au XIXe et début XXe siècle. Le plan initial comportait un corps central cantonné de deux ailes entourant une cour carrée. En 1870, les bâtiments furent endommagés et seule l’aile nord en a subsisté. Elle conserve un escalier central à deux volées dont la rampe originale ne subsiste que jusqu’à la première volée. Dans une salle, plafond peint à la française. Bus : 391 – arrêt Mathurins, 162 et 388 – arrêt Rosenberg, 128 et 188 – arrêt Dampierre.
Au milieu d’un parc arboré, venez découvrir la maison Richelieu, bâtie par un secrétaire du cardinal de Richelieu vers 1630, et qui, selon la légende, aurait été le lieu où le ministre de Louis XIII …
© Wikimédia Binche
À voir aussi à Bagneux (Hauts-de-Seine)
- Portes ouvertes au Clos des Sources – Maison des matrimoines et patrimoines de Bagneux, Clos des sources, Bagneux 19 septembre 2026
- Visite guidée du cimetière communal de Bagneux, Cimetière communal de Bagneux, Bagneux 19 septembre 2026
- Découverte de l’église de Bagneux, Eglise Saint-Médard, Bagneux 19 septembre 2026
- Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Fête des Vendanges de Bagneux, Bagneux 27 septembre 2026
- Suzanne : une histoire du cirque, Plus petit cirque du monde (PPCM), Bagneux 6 novembre 2026