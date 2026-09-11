Visite guidée de la maison Verger Tarin, Musée Verger-Tarin, Autun

Informations pratiques

Visite guidée de la maison Verger Tarin 19 et 20 septembre Musée Verger-Tarin Saône-et-Loire

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Plongez dans l’atmosphère préservée de cette maison canoniale, restée fidèle à son ambiance du XIXᵉ siècle. Une visite pour revivre l’histoire et le charme d’une époque révolue.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du patrimoine !

Musée Verger-Tarin 7 Rue des Sous-chantres, 71400 Autun, France Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385520484 [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}] Musée d’ambiance , témoin de la vie quotidienne de la petite bourgeoisie provinciale du milieu du XIXe.

Plongez dans l’atmosphère préservée de cette maison canoniale, restée fidèle à son ambiance du XIXᵉ siècle. Une visite pour revivre l’histoire et le charme d’une époque révolue.

©Ville d’Autun