Visite guidée de la Médiathèque de Haguenau, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau

Informations pratiques

Visite guidée de la Médiathèque de Haguenau 19 et 20 septembre Médiathèque de la Vieille-Île Bas-Rhin

Visite guidée limitée à 10 personnes. Durée de la visite : 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

De l’hôpital à la prison : visite des cellules, des combles et des coulisses de la médiathèque.

Médiathèque de la Vieille-Île 24 rue André Traband, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 90 68 10 http://mediatheque.ville-haguenau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.agglo-haguenau.fr/manifestations/s-inscrire-aux-journees-du-patrimoine/ »}] Le bâtiment de style néo-classique est construit entre 1783 et 1788 pour servir d’hôpital militaire et bourgeois. Il abrite des soldats blessés pendant la Révolution et l’Empire. À partir de 1812, il sert de dépôt de mendicité pour le département, puis de caserne entre 1815 et 1818. De 1822 à 1957, le ministère de la Justice le transforme en maison centrale pour femmes, puis, jusqu’en 1986, date de sa fermeture, en prison mixte. Désaffecté, il est partiellement démoli. Réhabilité, il accueille depuis 1996 l’Institut Universitaire de Technologie de Haguenau et, depuis 2001, les services de la médiathèque.

De l’hôpital à la prison : visite des cellules, des combles et des coulisses de la médiathèque.

©Ville de Haguenau