Visite guidée de la Nécropole nationale militaire, Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges, Haguenau

Informations pratiques

Visite guidée de la Nécropole nationale militaire 19 et 20 septembre Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges Bas-Rhin

Durée de la visite : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Présentation des tombes remarquables, histoire et législation de l’inhumation des Morts pour la France après les conflits mondiaux, par Marc Ephritikhine, président du Comité du Souvenir Français de Haguenau.

Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges 1 Route de Marienthal, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est La nécropole nationale est un ancien cimetière de garnison créé en 1896 par l’armée allemande. Ses aménagements successifs depuis 1914 ont permis de regrouper les corps de soldats décédés lors des trois conflits entre la France et l’Allemagne sur le sol alsacien : la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). On y trouve également les sépultures de plusieurs soldats étrangers (russes, roumains, soviétiques, britanniques, etc.), ainsi qu’un carré militaire allemand.

Présentation des tombes remarquables, histoire et législation de l’inhumation des Morts pour la France après les conflits mondiaux, par Marc Ephritikhine, président du Comité du Souvenir Français de…

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