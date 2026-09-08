Visite guidée de la Nécropole nationale militaire, Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges, Haguenau
samedi 19 septembre 2026 · Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges · Haguenau
Informations pratiques
Visite guidée de la Nécropole nationale militaire 19 et 20 septembre Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges Bas-Rhin
Durée de la visite : 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Présentation des tombes remarquables, histoire et législation de l’inhumation des Morts pour la France après les conflits mondiaux, par Marc Ephritikhine, président du Comité du Souvenir Français de Haguenau.
Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges 1 Route de Marienthal, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est La nécropole nationale est un ancien cimetière de garnison créé en 1896 par l’armée allemande. Ses aménagements successifs depuis 1914 ont permis de regrouper les corps de soldats décédés lors des trois conflits entre la France et l’Allemagne sur le sol alsacien : la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). On y trouve également les sépultures de plusieurs soldats étrangers (russes, roumains, soviétiques, britanniques, etc.), ainsi qu’un carré militaire allemand.
Présentation des tombes remarquables, histoire et législation de l’inhumation des Morts pour la France après les conflits mondiaux, par Marc Ephritikhine, président du Comité du Souvenir Français de…
©Ville de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Tournoi de Ping en extérieur Haguenau 12 septembre 2026
- Broc’ Land Geek Haguenau 13 septembre 2026
- Broc Land Geek Haguenau Halle aux houblons 13 septembre 2026
- Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau, Les Bains Rock (Réseau Jack), Haguenau 19 septembre 2026
- Découverte libre de l’Église Saint-Georges de Haguenau, Église Saint-Georges, Haguenau 19 septembre 2026