Visite guidée de la Préfecture de la Haute-Saône, Préfecture de la Haute-Saône, Vesoul

Informations pratiques

Visite guidée de la Préfecture de la Haute-Saône Samedi 19 septembre, 10h15, 11h30 Préfecture de la Haute-Saône Haute-Saône

Limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Préfecture de la Haute-Saône ouvrira ses portes au public, le samedi 19 septembre 2026.

Venez découvrir des lieux chargés d’histoire, tels que l’escalier d’honneur, les salons de réception, les jardins…

Construit en 1770 sous l’impulsion de Charles-François-Xavier Beauchamp, maire de Vesoul, l’hôtel de préfecture a été agrandi au XIXe siècle pour accueillir les services préfectoraux à partir de 1821. Le bâtiment a été agrandi une première fois au niveau de l’aile Est puis une seconde fois en 1859 et 1860 en acquérant la maison Voisard et l’ancienne maison Desgranges, situées à l’ouest du bâtiment principal. La grille du bâtiment est notamment composée de soixante-quatre lances à pointes dorées .

Deux visites guidées, commentées par Julia Theulin, guide et médiatrice culturelle en Haute-Saône et Franche-Comté.

Inscription via lien Weezevent disponible sur nos réseaux sociaux, ou sur le site internet de la préfecture.

Préfecture de la Haute-Saône 1 rue de la Préfecture 70000 vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté https://www.haute-saone.gouv.fr/

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Préfecture de la Haute-Saône ouvrira ses portes au public, le samedi 19 septembre 2026.

©Préfecture de la Haute-Saône