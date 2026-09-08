Visite guidée de la préfecture du Gers, Préfecture du Gers, Auch
vendredi 18 septembre 2026 · Préfecture du Gers · Auch
Informations pratiques
Visite guidée de la préfecture du Gers 18 – 20 septembre Préfecture du Gers Gers
Gratuit. Sur réservation. Limité à 40 personnes, pièce d’identité obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Découvrez l’hôtel préfectoral et son jardin à la française lors d’une visite guidée.
Du vendredi au dimanche, huit visites gratuites sont proposées sur inscription obligatoire. L’accès est limité pour les personnes à mobilité réduite.
Une exposition conçue par l’Atelier des Berges du Gers sera également présentée en accès libre dans la salle de l’Intendant d’Étigny.
Préfecture du Gers 3 place du préfet Claude Erignac, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 61 43 68 http://www.gers.gouv.fr https://www.facebook.com/prefet.du.gers/;https://twitter.com/Prefet32 [{« type »: « link », « value »: « https://www.gers.gouv.fr/Actualites/Evenements/Journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Ancien palais des archevêques d’Auch.
Visite guidée de l’hôtel préfectoral et du jardin à la française
© Préfecture du Gers
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