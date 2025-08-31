Visite guidée de la prieurale de Cunault, Prieurale de Cunault, Gennes-Val-de-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Prieurale de Cunault · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Visite guidée de la prieurale de Cunault Dimanche 20 septembre, 11h00 Prieurale de Cunault Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Ce chef-d’œuvre de l’art roman angevin des 11e et 12e siècles fut construit par des moines bénédictins. À ne pas manquer : le clocher du 11e siècle, les chapiteaux du 12e siècle, la pietà en pierre polychrome du 16e siècle, les fresques du 15e siècle, le chapier et la châsse reliquaire de Saint-Maxenceul.
Dimanche à 11h : visite guidée par l’association « tourisme et culture de Chênehutte-Trêves-Cunault » (durée : 40 min)
Prieurale de Cunault 3 place Victor Dialand, Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
Ce chef-d’œuvre de l’art roman angevin des 11e et 12e siècles fut construit par des moines bénédictins. À ne pas manquer : le clocher du 11e siècle, les chapiteaux du 12e siècle, la pietà en pierre…
© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture
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