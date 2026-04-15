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Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole

Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole

Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Rue André Bénac

Adresse : Devant l'Office de tourisme

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 4 4 Tarif réduit

La Réole

Visite guidée de La Réole

Rue André Bénac Devant l’Office de tourisme La Réole Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-20

On se donne rendez-vous devant l’office de tourisme de La Réole pour partir à la découverte de cette ville médiévale fondée autour de l’ancien prieuré bénédictin. Pendant 1 h 45, partons pour ensemble découvrir ce joyau méconnu au bord de la Garonne.   .

Rue André Bénac Devant l’Office de tourisme La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 42 97 14 

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English : Visite guidée de La Réole

L’événement Visite guidée de La Réole La Réole a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers

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