Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole
Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole mercredi 15 avril 2026.
La Réole
Visite guidée de La Réole
Rue André Bénac Devant l’Office de tourisme La Réole Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-20
On se donne rendez-vous devant l’office de tourisme de La Réole pour partir à la découverte de cette ville médiévale fondée autour de l’ancien prieuré bénédictin. Pendant 1 h 45, partons pour ensemble découvrir ce joyau méconnu au bord de la Garonne. .
Rue André Bénac Devant l’Office de tourisme La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 42 97 14
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English : Visite guidée de La Réole
L’événement Visite guidée de La Réole La Réole a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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