Visite guidée de La Réole Rue André Bénac La Réole

La Réole

Visite guidée de La Réole

Rue André Bénac Devant l’Office de tourisme La Réole Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-20

On se donne rendez-vous devant l’office de tourisme de La Réole pour partir à la découverte de cette ville médiévale fondée autour de l’ancien prieuré bénédictin. Pendant 1 h 45, partons pour ensemble découvrir ce joyau méconnu au bord de la Garonne. .

Rue André Bénac Devant l’Office de tourisme La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 42 97 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de La Réole

L’événement Visite guidée de La Réole La Réole a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers