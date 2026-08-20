Visite guidée de la Sablière, La Sablière, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Visite guidée de la Sablière Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 La Sablière Métropole de Lyon

Le mail de confirmation fait office d’inscription. Limité à 20 personnes. À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Sablière est une demeure du XIXᵉ siècle située à Caluire et Cuire, remarquable par son intérêt historique, botanique, artistique et paysager. Dominant Lyon, les balmes de Saint Clair et la vallée du Rhône, elle constitue la dernière maison de soyeux lyonnais conservée dans son intégrité architecturale, entre la maison et les jardins architecturés à l’italienne.

Le domaine abrite un ensemble exceptionnel de documents, dont des archives continues depuis la Révolution et une série rare de photographies des années 1850 réalisées par Jules Micol (1822-1900), peintre et photographe, permettant de suivre l’évolution du site sur près de trois siècles. Une partie du mobilier, les collections d’art, les salons restaurés et les jardins architecturés à l’italienne — surnommés « le Petit Parc de la Tête d’Or » — complètent cet ensemble unique, transformé au fil du temps en un parc exotique et botanique riche de plantes venues du monde entier.

De nombreuses personnalités ont séjourné ou vécu à la Sablière, qui s’inscrit pleinement dans l’histoire lyonnaise comme dans l’histoire nationale. La maison et les jardins forment un tout indissociable, dont la compréhension passe par la découverte conjointe de son architecture, du paysage, de ses collections artistiques et botaniques.

La Sablière 16 rue de l’Orangerie 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Bissardon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lasabliere.resa@outlook.fr »}] Bienvenue à la Sablière, située à Caluire et Cuire, au cœur du quartier Bissardon, dominant les balmes de St Clair et la vallée du Rhône.

Les archives permettent de remonter son Histoire jusqu’au 14ème siècle ! Depuis, elle fut diversement exploitée : tantôt pour les revenus tirés de la vigne, tantôt comme maison des champs ou maison des collines entre les mains de riches familles de marchands, bourgeoises ou aristocratiques et enfin comme une habitation permanente pour de riches soyeux lyonnais à partir du 19ème siècle.

Didier Petit de Meurville (1793-1873), patron d’une manufacture lyonnaise pour ornements d’églises, fait construire la maison bourgeoise actuelle tout en aménageant les premiers jardins anglais. Il y reçoit une série de personnalités : les carlistes espagnols exilés, le duc de Montmorency-Laval, le père Lacordaire, …

En 1849, elle passe entre les mains de Jean-Barthélémy Chazottier (1804-1891), issu d’une famille de paysans de Brindas, qui gravit, par son seul mérite, les échelons de la hiérarchie sociale devenant ainsi un riche négociant dans le commerce et la confection de velours uni. La maison et les jardins anglais sont alors totalement remaniés. Tandis que Jules Micol (1822-1900), dessinateur sur tissus, peintre des Beaux-Arts de Lyon et l’un des premiers photographes lyonnais, habite chez son beau-père et trouve ici l’inspiration pour peindre ou s’essayer à la photographie. Dès les années 1850, Micol prend depuis la terrasse les plus anciennes photographies du parc de la Tête d’Or, des vues de Lyon, de la Sablière, …

Depuis, sept générations se sont succédé Louis Grognot (né en 1929), ingénieur chimiste et botaniste par passion, a établi un véritable jardin botanique entretenu aujourd’hui par sa fille Michèle Dehan-Grognot (née en 1962) tandis que l’historien Maxime Dehan (né en 1990), son petit-fils, se bat pour protéger la Sablière menacée après son grand-père.

En visitant la Sablière, partez à la rencontre des artistes, scientifiques, hommes politiques, hommes d’église, bourgeois, aristocrates, généraux, … qui ont habité ou séjourné en ces lieux. Découvrez les secrets de cette propriété remarquable, sa maison et son jardin anglais, à l’ombre des tonnelles, des glycines, des mûriers, et d’autres arbres ou arbustes exotiques ramenés par Louis Grognot au fil de ses voyages. L’arrêt le plus proche est « Square Elie Vignal » desservi par la ligne C1. Les arrêts de bus les plus proches de cette station sont Margnolles – Pasteur (lignes C13,S5), Carette (lignes C13,S5), Cuire (lignes 33,38), Impasse Mathieu (lignes C1) et Dépôt de Cuire (lignes 33,38). Il y a aussi le métro C (arrêt Cuire) à 5 minutes.

La Sablière est une demeure du XIXᵉ siècle située à Caluire et Cuire, remarquable par son intérêt historique, botanique, artistique et paysager. Dominant Lyon, les balmes de Saint Clair et la vallée …

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