Visite guidée de la salle des boiseries, Bmi Épinal, Épinal

Informations pratiques

Visite guidée de la salle des boiseries 19 et 20 septembre Bmi Épinal Vosges

Tout public • Salle des boiseries • Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez les trésors de la salle des boiseries, où des meubles en chêne du XVIIIe siècle, classés au titre des Monuments Historiques, côtoient un globe manuscrit et une collection de plus de 25 000 livres anciens.

Plongez dans une expérience hors du commun et remontez le temps au coeur de ce lieu magnifique !

Bmi Épinal 48 rue Saint-Michel 88000 Epinal Épinal 88000 Rive Droite Vosges Grand Est 0329399820 https://bmi.agglo-epinal.fr/ La bmi d’Épinal est la tête de réseau des bibliothèques de la Communauté d’agglomération. Ouverte en 2009 et grande de 4300m², elle propose des collections et services modernes : emprunter des livres, des DVD ou des CD, travailler sur place, jouer aux jeux vidéo, lire la presse, participer aux nombreuses actions culturelles (lectures, expositions, concerts…), consulter internet, découvrir un large fonds documentaire sur les Vosges et la Lorraine…

Vous y trouverez également une richesse patrimoniale exceptionnelle : manuscrits précieux, collections patrimoniales consultables sur place, ainsi que la salle des boiseries et ses meubles en chêne issus de la bibliothèque de l’abbaye de Moyenmoutier classés au titre des monuments historiques. Tout public • Galerie des enfants • Entrée libre

Explorez les trésors de la salle des boiseries, où des meubles en chêne du XVIIIe siècle, classés Monument Historique, côtoient un globe manuscrit et une collection de plus de 25 000 livres anciens.

©reseaubmi