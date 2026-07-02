Visite guidée de la salle du conseil municipal, Hôtel de ville, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée de la salle du conseil municipal Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de ville Seine-Maritime

Durée 45 min, départs des visites à 14h30, 15h15 et 16h, RDV hall de l’hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

La visite présente l’histoire et la symbolique complexe de la monumentale tapisserie de l’artiste Jean Lurçat qui orne la salle du conseil municipal.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Hôtel de ville 15-17 place de l’Hôtel de Ville, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}] Avec sa tour et sa monumentale colonnade, l’hôtel de ville constitue un édifice majeur du centre reconstruit par Auguste Perret et son Atelier.

La visite présente l’histoire et la symbolique complexe de la monumentale tapisserie de l’artiste Jean Lurçat qui orne la salle du conseil municipal.

© PAH – Le Havre Seine Métropole