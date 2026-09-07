Visite guidée de la Sous-Préfecture de Nogent-sur-Seine, Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée de la Sous-Préfecture de Nogent-sur-Seine Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Service de l’État, la Sous-Préfecture de Nogent-sur-Seine vous accueille exceptionnellement et gratuitement dans ses locaux le samedi 19 septembre 2026, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Des visites guidées seront organisées, toutes les demi-heures, sur ces plages horaires.

Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine 5 avenue Jean Casimir-Perier 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 (0)3 25 39 82 19 https://www.aube.gouv.fr Administration territoriale de l’État

Service de l’État, la Sous-Préfecture de Nogent-sur-Seine vous accueille exceptionnellement et gratuitement dans ses locaux le samedi 19 septembre 2026

©Sous-Préfecture de Nogent-sur-Seine