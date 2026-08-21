UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pol-sur-Ternoise

Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Pol ZI, Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise

samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise · Saint-Pol-sur-Ternoise

Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Pol ZI, Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Station d'épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise
Adresse
route d'ostreville - saint pol sur ternoise
Ville
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Département
Pas-de-Calais
Tarif
A partir de 6 ans

Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Pol ZI Samedi 19 septembre, 09h45, 11h00 Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets d’une station d’épuration.
Ici sont traitées les eaux usées d’entreprises industrielles de l’agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Au total près de 1 500 000 m3 d’eaux usées chaque année, soit l’équivalent de 600 piscines olympiques.

Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise route d’ostreville – saint pol sur ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/1kkviw »}]
Venez découvrir les secrets d’une station d’épuration.

©Sebastien Jarry

À voir aussi à SAINT-POL-SUR-TERNOISE (Pas-de-Calais)