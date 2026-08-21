Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Pol ZI, Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Pol ZI Samedi 19 septembre, 09h45, 11h00 Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets d’une station d’épuration.

Ici sont traitées les eaux usées d’entreprises industrielles de l’agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise.

Au total près de 1 500 000 m3 d’eaux usées chaque année, soit l’équivalent de 600 piscines olympiques.

Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise route d’ostreville – saint pol sur ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/1kkviw »}]

Venez découvrir les secrets d’une station d’épuration.

©Sebastien Jarry