Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Pol ZI, Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise
samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise · Saint-Pol-sur-Ternoise
Informations pratiques
Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Pol ZI Samedi 19 septembre, 09h45, 11h00 Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais
A partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez découvrir les secrets d’une station d’épuration.
Ici sont traitées les eaux usées d’entreprises industrielles de l’agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Au total près de 1 500 000 m3 d’eaux usées chaque année, soit l’équivalent de 600 piscines olympiques.
Station d’épuration zi de Saint-Pol-sur-Ternoise route d’ostreville – saint pol sur ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/1kkviw »}]
Venez découvrir les secrets d’une station d’épuration.
©Sebastien Jarry
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