Visite guidée de la Tour aux figures de Jean Dubuffet, Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite guidée de la Tour aux figures de Jean Dubuffet 19 et 20 septembre Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Ouverture des inscriptions début septembre. Attention : la montée de la tour se fait par des marches irrégulières et peut être difficile pour certains publics (à partir de 6 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La fascinante Tour aux figures, sculpture monumentale de Jean Dubuffet, ouvre ses portes le temps d’une visite guidée qui va transporter les participants dans l’univers imaginé par l’artiste.

Des tracés extérieurs qui évoquent des corps et des visages en passant par l’intérieur qui est un étonnant labyrinthe ascensionnel : cette oeuvre colossale ne laisse personne indifférent.

Après ou avant la visite, une exposition photographique, des panneaux pédagogiques, un espace vidéo et un espace ludique sont présents dans l’Espace découverte pour découvrir ou approfondir ses connaissance sur la Tour aux figures et Jean Dubuffet.

Attention : la montée de la tour se fait par des marches irrégulières et peut être difficile pour certains publics (à partir de 6 ans).

Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0155959892 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/fr-FR/accueil »}] Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Visite commentée

© ADAGP/Willy Labre/CD92