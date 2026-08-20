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AGENDA · Sainte-Maxime

Visite guidée de la tour carrée maison des traditions Tour Carrée Sainte-Maxime

jeudi 10 décembre 2026 · Tour Carrée · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Tour Carrée
Adresse
Place Mireille de Germond
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif
3 3 3

Sainte-Maxime

Visite guidée de la tour carrée maison des traditions

Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime Var

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 14:00:00
fin : 2026-12-10

Date(s) :
2026-12-10

Venez tester la visite guidée de la Tour Carrée !
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Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42  mairie@sainte-maxime.fr

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English : Visite guide de la tour carrée maison des traditions

Come and try the guided tour of the Square Tower!

L’événement Visite guidée de la tour carrée maison des traditions Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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