Visite guidée de la Tour des Prisons, Musée de la Tour des Prisons, Lunel

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Tour des Prisons · Lunel

Informations pratiques

Visite guidée de la Tour des Prisons 19 et 20 septembre Musée de la Tour des Prisons Hérault

Gratuit. Sans réservation. Limite de 14 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pénétrez dans la tour des Prisons, ancien bastion des fortifications médiévales transformé en prison au XVIᵉ siècle.

À la lueur d’une lampe torche, découvrez quelques-uns des 300 graffitis laissés par les prisonniers et laissez-vous conter leurs histoires. Cette visite immersive vous plongera dans les conditions de vie des détenus d’autrefois, au cœur des anciens cachots.

Musée de la Tour des Prisons 16 Cours Gabriel Péri 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 71 01 37 https://www.ot-paysdelunel.fr/ Pas d’accès PMR

Pénétrez dans la Tour des Prisons, cet ancien bastion des fortifications médiévales reconverti en prison au XVIe siècle. Découvrez, à l’aide d’une lampe torche, quelques-uns des 300 graffitis laissés…

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