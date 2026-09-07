Visite guidée du Mas de Chambon, Mas de Chambon, Lunel

Informations pratiques

Visite guidée du Mas de Chambon 19 et 20 septembre Mas de Chambon Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle au public, la dernière de l’année, pour ce jardin à la française aménagé il y a vingt-cinq ans autour d’une grande fontaine en marbre d’époque Louis XVI.

Sur plus d’un hectare, découvrez le labyrinthe de buis, les carrés réunissant 200 rosiers, la petite oliveraie, l’allée de magnolias, les fontaines, les statues, les nombreux topiaires, le vieux parc, l’ancienne noria du XVIIIe siècle, le grand potager et même la basse-cour, où s’ébattent poules, coqs, canards et oies.

Mas de Chambon 127 chemin de la Garrigue 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie

Ouverture exceptionnelle au public, la dernière de l’année, pour ce jardin à la française aménagé il y a vingt-cinq ans autour d’une grande fontaine en marbre d’époque Louis XVI.

©melvinphotographie