Visite guidée de la Tuilerie des Lys, Tuilerie des Lys, Yzeure
samedi 19 septembre 2026 · Tuilerie des Lys · Yzeure
Informations pratiques
Visite guidée de la Tuilerie des Lys Samedi 19 septembre, 14h00 Tuilerie des Lys Allier
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
La Tuilerie des Lys, un patrimoine à réimaginer. Les tuileries à Yzeure furent nombreuses jusqu’en 1952, date de fermeture de la dernière tuilerie. Aujourd’hui ce patrimoine industriel ne demande qu’à se dévoiler.
RDV sur le parking de Champ-Daillant, Boulevard Louis-Guillot.
Tuilerie des Lys Rue des Tuileries 03400 YZEURE Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 61 94 14 65 http://htttps://www.ville-yzeure.com Située rue des Tuileries, cette ancienne tuilerie briquèterie faisait partie d’un ensemble important qui a beaucoup produit au XIXe siècle. Reconvertie en bâtiment agricole, elle est l’un des témoins de cette activité liée à l’argile à Yzeure. Parking au stade de Champdaillant, Boulevard Louis-Guillot.
La Tuilerie des Lys, un patrimoine à réimaginer. Les tuileries à Yzeure furent nombreuses jusqu’en 1952, date de fermeture de la dernière tuilerie. Aujourd’hui ce patrimoine industriel ne demande se …
©Ville d’Yzeure
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