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Visite guidée de la Tuilerie des Lys, Tuilerie des Lys, Yzeure

samedi 19 septembre 2026 · Tuilerie des Lys · Yzeure

Visite guidée de la Tuilerie des Lys, Tuilerie des Lys, Yzeure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tuilerie des Lys
Adresse
Rue des Tuileries 03400 YZEURE
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif
Gratuit

Visite guidée de la Tuilerie des Lys Samedi 19 septembre, 14h00 Tuilerie des Lys Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La Tuilerie des Lys, un patrimoine à réimaginer. Les tuileries à Yzeure furent nombreuses jusqu’en 1952, date de fermeture de la dernière tuilerie. Aujourd’hui ce patrimoine industriel ne demande qu’à se dévoiler.
RDV sur le parking de Champ-Daillant, Boulevard Louis-Guillot.

Tuilerie des Lys Rue des Tuileries 03400 YZEURE Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 61 94 14 65 http://htttps://www.ville-yzeure.com Située rue des Tuileries, cette ancienne tuilerie briquèterie faisait partie d’un ensemble important qui a beaucoup produit au XIXe siècle. Reconvertie en bâtiment agricole, elle est l’un des témoins de cette activité liée à l’argile à Yzeure. Parking au stade de Champdaillant, Boulevard Louis-Guillot.
La Tuilerie des Lys, un patrimoine à réimaginer. Les tuileries à Yzeure furent nombreuses jusqu’en 1952, date de fermeture de la dernière tuilerie. Aujourd’hui ce patrimoine industriel ne demande se …

©Ville d’Yzeure

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