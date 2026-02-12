VISITE GUIDÉE DE LA VILLA DES CHARDONS

74 Avenue de Lodeve Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22

Plongez dans l’élégance de 1907 avec cette villa Art Nouveau unique à Montpellier, conçue par Edmond Leenhardt, dont le chardon, motif emblématique, se retrouve dans chaque détail portail, façade, sols et cheminées.

Visite en français

Plongez dans l’élégance de 1907 avec cette villa Art Nouveau unique à Montpellier, conçue par Edmond Leenhardt, dont le chardon, motif emblématique, se retrouve dans chaque détail portail, façade, sols et cheminées.

Parcourez ses salons lumineux et ses jardins verdoyants, véritables havres de charme et de raffinement.

Une visite guidée incontournable pour les passionnés d’architecture, d’histoire et de lieux d’exception.

Sur réservation à venir

Lieu de rendez-vous Devant la Villa des Chardons

74 avenue de Lodève, Montpellier

Durée 45 min .

74 Avenue de Lodeve Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the elegance of 1907 with this unique Art Nouveau villa in Montpellier, designed by Edmond Leenhardt, whose emblematic thistle motif can be found in every detail: gate, façade, floors and fireplaces.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA VILLA DES CHARDONS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-10 par 34 OT MONTPELLIER