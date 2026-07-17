Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s, Villa la st Basil’s, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Villa la st Basil's · Pau
Informations pratiques
Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s 19 et 20 septembre Villa la st Basil’s Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Villa Saint-Basil’s
Samedi et dimanche à 11h, 15h30 et 17h.
Cette visite guidée vous plonge dans les années 1930, à la croisée des influences britanniques et françaises des Années folles.
Durée : 1h.
Sur inscription auprès de Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou sur www.tourismepau.com
Rendez-vous à la Villa Saint-Basil’s, 61 avenue Trespoey.
Villa la st Basil’s 61 avenue trespoey, 64000 Pau Pau 64000 Les Allées – Trespoey – Le Buisson Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}] [{« link »: « http://www.tourismepau.com »}]
LA VILLA SAINT-BASIL’S
©Ville de Pau
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