Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s, Villa la st Basil’s, Pau

Informations pratiques

Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s 19 et 20 septembre Villa la st Basil’s Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Villa Saint-Basil’s

Samedi et dimanche à 11h, 15h30 et 17h.

Cette visite guidée vous plonge dans les années 1930, à la croisée des influences britanniques et françaises des Années folles.

Durée : 1h.

Sur inscription auprès de Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou sur www.tourismepau.com

Rendez-vous à la Villa Saint-Basil’s, 61 avenue Trespoey.

Villa la st Basil’s 61 avenue trespoey, 64000 Pau Pau 64000 Les Allées – Trespoey – Le Buisson Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}] [{« link »: « http://www.tourismepau.com »}]

LA VILLA SAINT-BASIL’S

©Ville de Pau