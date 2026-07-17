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Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s, Villa la st Basil’s, Pau

samedi 19 septembre 2026 · Villa la st Basil's · Pau

Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s, Villa la st Basil’s, Pau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa la st Basil's
Adresse
61 avenue trespoey, 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 25 personnes.

Visite guidée de la Villa Saint-Basil’s 19 et 20 septembre Villa la st Basil’s Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Villa Saint-Basil’s

Samedi et dimanche à 11h, 15h30 et 17h.
Cette visite guidée vous plonge dans les années 1930, à la croisée des influences britanniques et françaises des Années folles.
Durée : 1h.

Sur inscription auprès de Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou sur www.tourismepau.com
Rendez-vous à la Villa Saint-Basil’s, 61 avenue Trespoey.

Villa la st Basil’s 61 avenue trespoey, 64000 Pau Pau 64000 Les Allées – Trespoey – Le Buisson Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}] [{« link »: « http://www.tourismepau.com »}]
LA VILLA SAINT-BASIL’S

©Ville de Pau

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