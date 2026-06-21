Visite guidée de la ville d’Aubigny, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère

Informations pratiques

Visite guidée de la ville d’Aubigny Samedi 19 septembre, 17h00 Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A travers les rues et ruelles de la ville, l’histoire de la Cité des Stuarts se dévoile.

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts Place de la Résistance, 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 06 79 94 32 00 https://www.aubigny.net/Memorial-Auld-Alliance https://www.facebook.com/auldallianceaubignycentreinterpretation/ Inauguré en 2019 au rez-de-chaussée du château des Stuarts, le Centre d’Interprétation met en valeur un patrimoine en grande partie immatériel puisqu’il s’agit avant tout d’une mémoire, d’une Histoire qui unie la France et l’Écosse au sein de « la plus Vieille Alliance du monde ». Quel lieu plus approprié pour raconter cette histoire qu’une ville qui a bien mérité son surnom de “Cité écossaise” en appartenant pendant plus de 250 ans à la glorieuse Maison des Stuarts ?

Lieu de pèlerinage pour les amoureux de l’Histoire et de l’Ecosse ou découverte d’un pan méconnu de notre Histoire, le Centre sait captiver ses visiteurs grâce à un parcours interactif, immersif et ludique. Parmi les surprises qu’il réserve se trouvent notamment trois tapisseries d’Aubusson offertes par Louis XIV à la nouvelle propriétaire du château, Louise de Kéroualle.

Ainsi, c’est dans l’histoire de la ville d’Aubigny-sur-Nère, de la région Centre-Val de Loire, de la France mais également de l’Écosse que le Centre vous propose de plonger sans plus attendre ! Parking, stationnement vélo

A travers les rues et ruelles de la ville, l’histoire de la Cité des Stuarts se dévoile.

©Ville d’Aubigny