Visite guidée de la Ville de Blaye Blaye
samedi 19 septembre 2026 · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Visite guidée de la Ville de Blaye
1 Place de la Citadelle Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de la ville de Blaye en passant par la place de la Halle, le Château du Rat, la rue Saint-Simon ainsi que le cours Bacalan pour connaître l’histoire de la ville.
Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Blaye. .
1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 info@tourisme-blaye.com
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English : Visite guidée de la Ville de Blaye
L’événement Visite guidée de la Ville de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye
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