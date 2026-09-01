Informations pratiques

Blaye

Visite guidée de la Ville de Blaye

1 Place de la Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de la ville de Blaye en passant par la place de la Halle, le Château du Rat, la rue Saint-Simon ainsi que le cours Bacalan pour connaître l’histoire de la ville.

Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Blaye. .

1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 info@tourisme-blaye.com

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English : Visite guidée de la Ville de Blaye

L’événement Visite guidée de la Ville de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye