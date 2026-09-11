Visite guidée de la ville, Office de tourisme de Brive, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite guidée de la ville 19 et 20 septembre Office de tourisme de Brive Corrèze

Tarif : 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite de la ville au départ de l’Office de tourisme.

Un livret-jeu gratuit est mis à disposition des enfants sur place.

Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 24 08 80 Toutes les informations pour préparer vos vacances à Brive-La-Gaillarde et profiter de votre séjour en Corrèze, entre Dordogne et Lot.

Visite de la ville-Rendez-vous à l’office de Tourisme.