Visite guidée de la ville, Office de tourisme de Brive, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Brive · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Visite guidée de la ville 19 et 20 septembre Office de tourisme de Brive Corrèze
Tarif : 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Visite de la ville au départ de l’Office de tourisme.
Un livret-jeu gratuit est mis à disposition des enfants sur place.
Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 24 08 80 Toutes les informations pour préparer vos vacances à Brive-La-Gaillarde et profiter de votre séjour en Corrèze, entre Dordogne et Lot.
Visite de la ville-Rendez-vous à l’office de Tourisme.
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