Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint Serge, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale Saint Serge · Angers
Informations pratiques
Visite guidée de l’Abbatiale 19 et 20 septembre Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Serge, son choeur du 13e siècle joyau architectural du gothique angevin, sa nef et ses vitraux du 15e siècle
Abbatiale Saint Serge place du Chanoine Bachelot Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://stantoinestserge.diocese49.org/ Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Serge, son choeur du 13e siècle joyau architectural du gothique angevin, sa nef et ses vitraux du 15e siècle
Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Serge, son choeur du 13e siècle joyau architectural du gothique angevin, sa nef et ses vitraux du 15e siècle
©Garcia Benito
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