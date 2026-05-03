Visite guidée de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, Abbatiale Sainte-Foy, Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques 19 et 20 septembre Abbatiale Sainte-Foy Aveyron

Tarifs : 5€ /adulte 3€/enfants. Réservation obligatoire. Départ de la visite : Musée Fau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Découvrez la puissance architecturale de l’abbatiale Sainte-Foy et laissez-vous captiver par les 124 personnages sculptés de son tympan monumental.

Levez les yeux : votre guide vous révélera les mystères des chapiteaux romans, des vitraux contemporains et de bien d’autres éléments remarquables.

Une visite incontournable pour comprendre Conques et son histoire millénaire.

Abbatiale Sainte-Foy Place du Parvis, 12320 Conques-en-Rouergue, France Conques-en-Rouergue 12320 Conques Aveyron Occitanie 0565698943 https://www.tourisme-conques.fr/fr/conques/abbatiale [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 72 85 00 »}] Abbaye bénédictine fondée par l’ermite Dadon à la fin du VIIIe siècle. En raison de sa vocation à l’accueil des pèlerins et au culte des reliques de sainte Foy, elle est qualifiée d’église de pèlerinage. Elle est considérée comme un chef-d’œuvre de l’art roman de la France méridionale et fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis 1840.

Elle est également inscrite, depuis 1998, au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. À 38 km au nord de Rodez. D 901. Centre-bourg du village de Conques. Accès personnes à mobilité réduite par le portail nord (plan incliné).

Découvrez la puissance architecturale de l’abbatiale Sainte-Foy et laissez-vous captiver par les 124 personnages sculptés sur son tympan monumental.

©A.Romiguière