Conférence La paille en héritage Histoire et renouveau de la marqueterie de paille Auditorium du Centre Européen Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Conférence La paille en héritage Histoire et renouveau de la marqueterie de paille

Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Conférence La paille en héritage . Histoire et renouveau de la marqueterie de paille Lison de Caunes

Lundi 17 août 19H30 Auditorium de Conques

C’est à la découverte de l’histoire de la marqueterie de paille et à celle des Ateliers Lison de Caunes que cette conférence, ponctuée d’anecdotes autour de la transmission d’un savoir-faire d’exception, vous invite. Il sera notamment question du développement des ateliers, de leur inscription dans la création contemporaine et des collaborations qui ont jalonné leur parcours. L’artiste partagera son histoire, ses inspirations et sa passion pour la marqueterie de paille, invitant le public à plonger dans l’atmosphère authentique et créative de son univers.

Lison de Caunes Maître d’art en marqueterie de paille

Conférence organisée en partenariat avec l’Office de Tourisme de Conques-Marcillac, dans le cadre de l’évènement ‘Métiers d’art en lumière le mardi 18 août .

Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

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English :

La paille en héritage conference. History and revival of straw marquetry Lison de Caunes

Monday August 17 19H30 Conques Auditorium

L’événement Conférence La paille en héritage Histoire et renouveau de la marqueterie de paille Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)