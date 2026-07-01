Visite guidée de l’abbaye du Voeu, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye du Voeu 19 et 20 septembre Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’année 1786 et découvrez l’Abbaye du Vœu sous un angle inédit grâce à une visite théâtralisée en compagnie de deux personnages historiques d’exception : le duc d’Harcourt, gouverneur de Normandie, et son frère le duc de Beuvron, gouverneur de Cherbourg.

Alors que la ville de Cherbourg s’apprête à recevoir un visiteur prestigieux, le roi Louis XVI, les deux nobles parcourent les bâtiments de l’abbaye et supervisent les derniers préparatifs de cette visite royale. Au fil de leur déambulation, ils évoquent les grands enjeux de leur époque : l’aménagement de l’Abbaye du Vœu afin d’y loger dignement Sa Majesté, mais aussi le chantier colossal de la grande digue de Cherbourg, ouvrage stratégique voulu par le royaume pour faire du port l’une des principales places maritimes françaises. La venue de Louis XVI en 1786 avait d’ailleurs pour objectif d’inspecter personnellement l’avancement de ces travaux d’envergure maritime.

Fondée au XIIe siècle par l’impératrice Mathilde, l’Abbaye du Vœu est alors un lieu chargé d’histoire qui connaît une nouvelle destinée à la fin du XVIIIe siècle. Peu avant la Révolution, elle perd son statut religieux et ses bâtiments sont réaménagés pour accueillir des fonctions nouvelles, dont le séjour du souverain lors de sa visite cherbourgeoise.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « link », « value »: « http://encotentin.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}]

Plongez au cœur de l’année 1786 et découvrez l’Abbaye du Vœu sous un angle inédit grâce à une visite théâtralisée en compagnie de deux personnages historiques d’exception : le duc d’Harcourt, de et …

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