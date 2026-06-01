Visite guidée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et du chevet de l’église Saint-Pierre, Hôtel d’Escoville, Caen

Visite guidée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et du chevet de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Hôtel d’Escoville Calvados

Durée 1h, RDV cour de l’hôtel d’Escoville, départs des visites sam dim à 10h et 11h sam après-midi à 14h et 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Faire connaitre l’Académie : son passé, ses femmes et hommes illustres et son activité actuelle.

Des visites commentées seront proposées pendant ces deux journées, de la cour de l’Hôtel d’Escoville et de ses alentours.

Samedi matin et dimanche matin (durée de la visite 1 heure) :

– départ à 10h et 11h : visite commentée de la cour de l’Hôtel d’Escoville et du Chevet Saint-Pierre avec Pierre Bonard. Aucune inscription est nécessaire. Vous devez simplement vous présenter dans la cour de l’Hôtel d’Escoville à l’horaire souhaité.

Samedi après-midi (durée de la visite 1 heure) :

– départ 14h et 15h : visite commentée de la cour de l’Hôtel d’Escoville et du Chevet de Saint-Pierre par Christophe Marcheteau de Quinçay. Aucune inscription est nécessaire. Vous devez simplement vous présenter dans la cour de l’Hôtel d’Escoville à l’horaire souhaité.

Au premier étage, des membres de l’Académie seront ravis de vous accueillir et répondre à vos questions. Vous pourrez découvrir la salle Jacques Moisant de Brieux, dans laquelle seront présentés les membres illustres de notre académie et son histoire.

Hôtel d’Escoville 12 place Saint-Pierre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 86 14 16 https://www.academie-scabl-caen.com/ L’hôtel d’Escoville est un hôtel particulier construit sur la place Saint-Pierre, dans le centre-ville ancien de Caen, dans les années 1530 et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Il a pu être appelé également par le passé hôtel de Valois. Il abrite l’Office du tourisme et accueille les conférences de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen et de la société des Antiquaires.

Faire connaitre l’Académie : son passé, ses femmes et hommes illustres et son activité actuelle.

©Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen