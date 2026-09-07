Visite guidée de l’ACCOR ARENA, Accor Arena, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Accor Arena · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de l’ACCOR ARENA Dimanche 20 septembre, 10h00 Accor Arena Paris
Lien d’inscription à venir // 15 à 20 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Une visite de l’Accor Arena sera proposé aux participants tout au long de la journée par groupe de 15 à 20 personnes. Un lien d’inscription sera générée pour que le public puisse s’inscrire directement sur les créneaux horaires.
La visite dure entre 45 mn et 1h.
Accor Arena 8 boulevard de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}] L’Accor Arena est une salle de spectacles capable d’accueillir les plus grandes compétitions sportives et les plus grands shows musicaux. Aujourd’hui c’est aussi un lieu de vie à part entière, LA destination emblématique de la ville lumière. Là où palpite le vrai cœur du live, de la musique et du sport.
Cet Accor Arena-là, imperceptible depuis la rue, s’ouvre pour vous faire vivre des expériences intenses et inoubliables comme on ne les vit nulle part ailleurs. Une enceinte iconique, inaugurée le 3 février 1984 et qui voit défiler depuis, les plus grands artistes, sportifs et stars internationales.
Une arène avant-gardiste et audacieuse qui fait du bien à l’âme, aux yeux, aux oreilles, aux émotions… Il était une fois, l’Accor Arena, l’arena pionnière qui même après plus de 40 ans d’existence, ne cesse de se réinventer et n’a pas encore livré tous ses secrets…
Une visite de l’Accor Arena sera proposé aux participants tout au long de la journée par groupe de 15 à 20 personnes. Un lien d’inscription sera générée pour que le public puisse s’inscrire sur les …
©Nicko Guihal
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