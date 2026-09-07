Visite guidée de l’ACCOR ARENA, Accor Arena, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’ACCOR ARENA Dimanche 20 septembre, 10h00 Accor Arena Paris

Lien d’inscription à venir // 15 à 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite de l’Accor Arena sera proposé aux participants tout au long de la journée par groupe de 15 à 20 personnes. Un lien d’inscription sera générée pour que le public puisse s’inscrire directement sur les créneaux horaires.

La visite dure entre 45 mn et 1h.

Accor Arena 8 boulevard de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}] L’Accor Arena est une salle de spectacles capable d’accueillir les plus grandes compétitions sportives et les plus grands shows musicaux. Aujourd’hui c’est aussi un lieu de vie à part entière, LA destination emblématique de la ville lumière. Là où palpite le vrai cœur du live, de la musique et du sport.

Cet Accor Arena-là, imperceptible depuis la rue, s’ouvre pour vous faire vivre des expériences intenses et inoubliables comme on ne les vit nulle part ailleurs.​ Une enceinte iconique, inaugurée le 3 février 1984 et qui voit défiler depuis, les plus grands artistes, sportifs et stars internationales.​

Une arène avant-gardiste et audacieuse qui fait du bien à l’âme, aux yeux, aux oreilles, aux émotions…​ Il était une fois, l’Accor Arena, l’arena pionnière qui même après plus de 40 ans d’existence, ne cesse de se réinventer et n’a pas encore livré tous ses secrets…​

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Une visite de l’Accor Arena sera proposé aux participants tout au long de la journée par groupe de 15 à 20 personnes. Un lien d’inscription sera générée pour que le public puisse s’inscrire sur les …

©Nicko Guihal