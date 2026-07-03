STAGE COULEURS ET NUANCIERS Ateliers BOTZARIS Paris

Informations pratiques

La connaissance de la couleur est une des bases du métier de peintre et des métiers d’art. Un artiste ou artisan doit savoir l’analyser, la composer, la retranscrire et pouvoir en parler. La couleur s’apprend.

En s’entrainant avec méthode, l’oeil peut élargir son champ de perception.

À partir de l’enseignement de Johannes Itten, professeur au Bauhaus, vous apprendrez la théorie des 7 contrastes, à utiliser les différentes couleurs, à recomposer un ton existant, à harmoniser un ensemble.

Vous pourrez ainsi répondre aux différents questions rencontrées au cours d’un travail et à fabriquer vos propres tons.

La réalisation d’une série d’exercices et de différents nuanciers vous permettra d’accompagner vos différents projets.

Les exercices seront étayés par des exemples de peintures et de réalisations.

Des fiches techniques seront distribuées ou énoncées au cours du stage

Ce stage propose une exploration complète de la couleur à travers la théorie (cercle chromatique, contrastes d’Itten) et la pratique (mélanges, nuanciers, raccords de tons).

Les participants expérimentent les harmonies colorées, les contrastes et les variations de tons à partir d’exercices progressifs et de réalisations concrètes.

Ils développent ainsi une meilleure maîtrise des couleurs et des techniques picturales.

STAGE COULEURS ET NUANCIERS

débutant.e.s et confirmé.e.s

Du lundi 07 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers BOTZARIS 36, rue de Crimée 75019 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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