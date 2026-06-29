Noé Huchard & Stéphane Huchard, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pour la première fois, le pianiste Noé Huchard et son père, le batteur Stéphane Huchard, se retrouvent en duo sur scène.

Musicien incontournable du jazz français, reconnu pour la finesse de son jeu et sa grande polyvalence, Stéphane Huchard dialogue ici avec l’univers singulier de Noé Huchard, pianiste de la nouvelle génération à l’écriture précise et personnelle.

Ce concert inédit laisse une large place à l’improvisation : un échange libre, sans filet, où se mêlent écoute, héritage et prise de risque.

Une rencontre rare, à la fois intime et imprévisible.

Noé Huchard : piano

Stéphane Huchard : batterie

Cool jazz — Pour la première fois, le pianiste Noé Huchard et son père Stéphane, batteur emblématique, se retrouvent en duo pour un concert unique alliant héritage et improvisation.

Le dimanche 06 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 06 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T19:30:00+02:00_2026-09-06T20:30:00+02:00;2026-09-06T21:30:00+02:00_2026-09-06T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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