STAGE PODCAST Ateliers SAMPAIX Paris

Informations pratiques

Un premier temps d’exercices permet aux participants de se familiariser avec un matériel professionnel léger, et de se confronter à la prise de son sur le terrain.

Puis, les stagiaires apprennent à recueillir la parole et à construire un récit à partir de sons, à travers la réalisation d’un reportage sous forme de portrait.

Programme du stage :

découverte des différents formats de podcasts (entretiens, reportages, talks, narration…),

identification des étapes de production,

prise en main du matériel d’enregistrement,

prise en main du logiciel de montage,

techniques du reportage et de l’entretien,

écriture de la note d’intention,

Tournage,

montage,

écoute collective des résultats.

Ce stage ne nécessite pas de compétences techniques préalables. Celles et ceux qui possèdent leur propre matériel d’enregistrement (zoom H5, H4, micros…) peuvent l’apporter.

Initiation au podcast : réaliser un portrait sonore.



Ce stage propose de réaliser un court reportage sonore, de la conception au montage.

Du lundi 07 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers SAMPAIX 28, rue Lucien Sampaix 75010 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



Afficher la carte du lieu Ateliers SAMPAIX et trouvez le meilleur itinéraire

