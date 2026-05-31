Visite guidée de l’accrochage « Portraits d’autrefois…les visages du passé de Saint-Cybard », Atelier – musée du papier, Angoulême

Visite guidée de l’accrochage « Portraits d’autrefois…les visages du passé de Saint-Cybard » 19 et 20 septembre Atelier – musée du papier Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Pour ne pas oublier et rendre hommage à ces femmes et ces hommes, le musée du Papier sort de ses réserves une sélection de ses plus belles photographies, reproduites en fac-similés grand format.

Au fil de l’exposition permanente, découvrez ces visages, parfois juvéniles, parfois marqués par le temps, témoins de l’histoire humaine et industrielle du territoire.

Atelier – musée du papier 134 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545927343 https://maam.angouleme.fr/musee-du-papier Un premier moulin à papier est installé sur le fleuve dès 1791. La Société Lacroix frères est fondée en 1833 dans le bâtiment-pont. La papeterie se développe sur le site jusqu’à sa liquidation vers 1885 et devient en 1901 une usine produisant du papier à cigarette à destination d’Eugène Bardoux qui acquière la papeterie et relance la production de papier à cigarette. Elle fonctionne jusqu’en 1970, date à laquelle l’usine s’installe ailleurs. A l’abandon, la fabrique est rachetée par la ville en 1979. De nombreux bâtiments sont détruits, d’autres sont réhabilités, notamment en musée du papier. La cheminée de Saint-Cybard, construite entre 1887 et 1890, était accolée au bâtiment de la chaufferie. Elle constitue le seul vestige intact de la célèbre papeterie du Nil et représente le symbole de cette industrie de renommée internationale.

Pour ne pas oublier et rendre hommage à ces femmes et ces hommes, le musée du Papier sort de ses réserves une sélection de ses plus belles photographies, reproduites en fac-similés grand format.

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