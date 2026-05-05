Visite guidée de l’aile Cospéan, Palais épiscopal, Lisieux
Visite guidée de l’aile Cospéan, Palais épiscopal, Lisieux samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée de l’aile Cospéan Samedi 19 septembre, 15h00 Palais épiscopal Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez l’ancien Palais Épiscopal, réhabilité, et partez à la rencontre des métiers du patrimoine.
Des démonstrations de taille de pierre et de restauration sont proposées par l’entreprise Lefebvre, pour comprendre comment le patrimoine est conservé et valorisé.
Une visite animée par Aurélie Bouchinet-Desfrièches, chargée de mission patrimoine à la Ville de Lisieux.
Palais épiscopal Place François Mitterrand, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 40 40 »}]
Journées européennes du patrimoine 2026
©Ville de Lisieux
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