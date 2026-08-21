Visite guidée de l’ancien carmel de Chalon-sur-Saône, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien carmel de Chalon-sur-Saône Dimanche 20 septembre, 10h00 Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Après le départ des Carmélites, qui vécurent en autarcie et cloîtrées dans ce Carmel de 1825 à 1970, le lieu fut racheté par la Ville ; en 2024, l’essentiel du site fut transformé en centre de loisirs et réhabilité : c’est ce lieu, qui connaît une véritable renaissance, que nous vous proposons de découvrir ici.

Installées à Chalon depuis 1609, les carmélites furent dispersées à la Révolution. En 1825, elles reconstruisirent leur couvent, avec des espaces dévolus aux novices, plusieurs chapelles, un cloître, des cellules, un réfectoire, des jardins et une salle capitulaire. En 1970, elles vendirent ces biens immobiliers à la ville et partirent s’installer à Mazille, en Saône-et-Loire.

Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône 16 rue de la Motte, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 [{« type »: « phone », « value »: « 0385931598 »}] Les carmélites achètent en 1816 deux petites maisons contigües sur le bastion de la motte (actuel bastion de la trémouille) et le 14 octobre 1820 elles prennent possession de leur nouveau couvent. Elles achètent en 1825 l’ancienne église de la motte et y reconstruisent leur chapelle puis de nouveaux bâtiments en 1844. La ville de Chalon-sur-Saône programme depuis 2010 dans la chapelle des expositions d’arts plastiques et d’art contemporain, « Les Rendez-vous du Carmel ».

Après le départ des Carmélites, qui vécurent en autarcie et cloîtrées dans ce Carmel de 1825 à 1970, le lieu fut racheté par la Ville ; en 2024, l’essentiel du site fut transformé en centre de et : …

© Ville de Chalon-sur-Saône