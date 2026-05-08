Visite guidée de l’ancien hôpital maritime et de son parc, Espace René Le Bas – L’Autre lieu, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien hôpital maritime et de son parc Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h30 Espace René Le Bas – L’Autre lieu Manche

Durée 1h30, 40 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lors de sa visite en août 1858, l’empereur Napoléon III décide la construction d’un hôpital maritime à Cherbourg, remplaçant celui occupant une partie de l’ancienne abbaye du Voeu. De style néo-classique, et parfois qualifié de « Versailles cherbourgeois », cet hôpital sera inauguré en 1869 sur un site de 16 ha qui accueille également un jardin botanique et une chapelle d’une capacité de 450 places. L’établissement cesse ses activités en 2002. Après avoir connu deux écoles de cinéma, ses locaux abritent aujourd’hui l’école supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg, des entreprises, administrations, logements étudiants, jardin partagé…

Cette visite, à l’initiative de L’Autre Lieu, vous permettra de mieux connaître ce témoin exceptionnel du Cherbourg (militaire) du XIXe siècle et découvrir un parc remarquable.

Rendez-vous à l’entrée de l’espace René Lebas (61, rue de l’Abbaye), à Cherbourg, en bas des escaliers du bâtiment principal.

Espace René Le Bas – L’Autre lieu 61 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « coordination@lautre-lieu.fr »}]

Lors de sa visite en août 1858, l’empereur Napoléon III décide la construction d’un hôpital maritime à Cherbourg, remplaçant celui occupant une partie de l’ancienne abbaye du Voeu. De style et de « …

© Hôpital Maritime – La Cour intérieure.- Carte postale, Collection F. C., Cherbourg. (AD Manche. Série FI).