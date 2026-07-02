Visite guidée de l’ancien hôtel des postes, Ancien hôtel des postes, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien hôtel des postes Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 Ancien hôtel des postes Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Construit dans les années 1920, l’ancien hôtel des Postes a fait l’objet d’une réhabilitation en 104 logements. Accompagné d’un guide et d’un habitant, venez découvrir l’histoire du lieu.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Ancien hôtel des postes 3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]

Construit dans les années 1920, l’ancien hôtel des Postes a fait l’objet d’une réhabilitation en 104 logements. Accompagné d’un guide et d’un habitant, venez découvrir l’histoire du lieu.

© PAH – Le Havre Seine Métropole