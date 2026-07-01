Visite guidée de l’ancien prieuré Saint-Martin des Champs. (l’ancienne église et le réfectoire), Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien prieuré Saint-Martin des Champs. (l’ancienne église et le réfectoire) Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h45, 11h30, 12h15, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire d’une des plus belles bibliothèques de Paris !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’ancien prieuré Saint-Martin des Champs. Vous visiterez l’ancienne église et le réfectoire construit vers 1230 dans lequel la bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers est installée depuis 1852.

Visites guidées sur inscription, toutes les 45 minutes, de 10h à 13h et de 14h à 16h15. RDV dans la cour d’honneur, au 292 rue Saint-Martin. Groupes de 20 personnes.

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Visite commentée de l’ancien prieuré Saint-Martin des Champs (ancienne église et refectoire)

Dircom Cnam © L.Benoit