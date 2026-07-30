Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau
23 rue Fardeau Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’ancienne Clinique Fardeau deviendra prochainement la Résidence Urbain Fardeau.
Désaffectés depuis une dizaine d’années, Saumur Habitat a souhaité donner une nouvelle vie à ces bâtiments, en les transformant en logements et en locaux d’activités.
Nous vous invitons à découvrir l’histoire de ce lieu emblématique et son nouvel aménagement avant l’arrivée de ses futurs occupants.
Visites guidées gratuites, en français.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les heures de 14h à 17h. .
23 rue Fardeau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
The former Fardeau Clinic will soon become the Urbain Fardeau Residence.
L’événement Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau Saumur a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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