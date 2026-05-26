Visite guidée de Lannion Rive gauche Quai d’Aiguillon Lannion

Lannion

Visite guidée de Lannion Rive gauche

Quai d’Aiguillon La poste Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Promenade le long du Léguer, avec un récit de l’histoire de l’ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de

religieuses augustines.

Visite de la chapelle Sainte-Anne.

RDV devant la poste. Durée 2h. .

Quai d’Aiguillon La poste Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51

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English :

L’événement Visite guidée de Lannion Rive gauche Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose