Visite guidée de Lannion Rive gauche Quai d’Aiguillon Lannion
Visite guidée de Lannion Rive gauche Quai d’Aiguillon Lannion vendredi 10 juillet 2026.
Lannion
Visite guidée de Lannion Rive gauche
Quai d’Aiguillon La poste Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Promenade le long du Léguer, avec un récit de l’histoire de l’ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de
religieuses augustines.
Visite de la chapelle Sainte-Anne.
RDV devant la poste. Durée 2h. .
Quai d’Aiguillon La poste Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51
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English :
L’événement Visite guidée de Lannion Rive gauche Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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