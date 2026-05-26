Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de Lannion Rive gauche Quai d’Aiguillon Lannion

Visite guidée de Lannion Rive gauche Quai d’Aiguillon Lannion vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Quai d'Aiguillon

Adresse : La poste

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Lannion

Visite guidée de Lannion Rive gauche

Quai d’Aiguillon La poste Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Promenade le long du Léguer, avec un récit de l’histoire de l’ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de
religieuses augustines.
Visite de la chapelle Sainte-Anne.
RDV devant la poste. Durée 2h.   .

Quai d’Aiguillon La poste Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de Lannion Rive gauche Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)