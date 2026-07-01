Visite guidée de l’appartement témoin Perret, Maison du patrimoine, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée de l’appartement témoin Perret 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Seine-Maritime

Durée 20 min, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette reconstitution d’un appartement-type de la Reconstruction est l’occasion de découvrir la modernité des logements havrais d’après-guerre. À l’occasion des 20 ans du site, le collectif de designers Hall Aus investit l’espace avec des créations contemporaines.

Visite accompagnée par les étudiants du master Ingénierie touristique et culturelle de l’Université Le Havre Normandie.

Proposée par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Maison du patrimoine 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie

Cette reconstitution d’un appartement-type de la Reconstruction est l’occasion de découvrir la modernité des logements havrais d’après-guerre. À l’occasion des 20 ans du site, le collectif de Hall …

© PAH – Le Havre Seine Métropole