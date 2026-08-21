Visite guidée de l’arc de triomphe, Arc de triomphe, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Arc de triomphe · Montpellier
Informations pratiques
Visite guidée de l’arc de triomphe 19 et 20 septembre Arc de triomphe Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Envie d’un selfie inoubliable ? Gravissez les marches qui mènent au sommet de l’Arc de triomphe et laissez-vous conter l’histoire de la place du Peyrou.
Arc de triomphe Rue Foch 34000 Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie L’arc de triomphe remplace en 1694 une ancienne porte médiévale de la commune clôture. Construit sous la direction de l’architecte Augustin-Charles d’Aviler, l’ouvrage en pierres de taille garantit l’accès de la ville à la promenade du Peyrou. Ses médaillons sculptés et inscriptions célèbrent les réussites du roi Louis XIV, tandis que sa terrasse sommitale offre une vue panoramique sur le paysage montpelliérain.
Envie d’un selfie inoubliable ? Gravissez les marches qui mènent au sommet de l’Arc de triomphe et laissez vous conter l’histoire de la place du Peyrou.
©Montpellier Méditerranée Métropole
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