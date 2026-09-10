Visite guidée de l’Atelier de l’histoire, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre
samedi 19 septembre 2026 · La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains · Nanterre
Informations pratiques
Visite guidée de l’Atelier de l’histoire Samedi 19 septembre, 15h30 La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Hauts-de-Seine
Limitée à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’Atelier de l’histoire, exposition de la Contemporaine
Un musée pour comprendre comment s’écrit l’histoire
Comment et à partir de quelles pièces s’écrit l’histoire du temps présent ? Comment en est-on venu à s’intéresser à des sources jusqu’alors négligées – presse, œuvres graphiques, tracts, photographies, affiches, audiovisuel, web ? Pourquoi s’attache-t-on à préserver les traces de notre histoire personnelle ou familiale ? Pourquoi des militants rassemblent-ils des archives de leur engagement ? Quelle interaction y a-t-il entre les points de vue de l’historien, du militant et du citoyen? Pourquoi et comment transmettre ces matériaux aux générations suivantes ?
A travers une déambulation dans les collections de la Contemporaine – peintures de la Grande Guerre, tracts, croquis des procès de la Libération ou carnets d’engagés de la guerre d’Algérie, archives collectées à chaud pendant la Révolution russe ou samizdats des années 1970-1980, travaux de photojournalistes, entretiens filmés, fonds d’archives militants ou associatifs… – l’Atelier de l’histoire interroge notre relation à l’histoire contemporaine et à ses sources.
La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 184 Cours Nicole Dreyfus, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France 0140977900 http://www.lacontemporaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacontemporaine.fr/fr/contact/ »}] A la fois bibliothèque, musée et centre d’archives, La contemporaine est la seule institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur toute l’histoire européenne des XXe et XXIe siècles. Créée en 1918, elle a pour vocation depuis son origine de rassembler tous les matériaux et toutes les traces documentaires des événements pouvant servir à interpréter et écrire l’histoire de notre temps. Aujourd’hui, elle propose à la consultation plus de 4,5 millions de documents (livres, presse, tracts, archives, films, œuvres d’art, photographies, affiches, dessins de presse et objets).
Établissement inter-universitaire rattaché à l’Université Paris Nanterre, membre de la ComUE Paris Lumières et du Campus Condorcet, La contemporaine a ouvert en octobre 2021 un nouvel équipement à l’entrée du campus universitaire de Nanterre. Largement ouvert sur l’université comme sur la ville, celui-ci facilite la rencontre de tous les publics, étudiants, chercheurs, lycéens, passionnés d’histoire… et d’une collection patrimoniale exceptionnelle. Il offre une salle de lecture, des salles de formation accueillant cours et ateliers, une salle pour les expositions temporaires, un musée permanent l’Atelier de l’histoire. L’ensemble de ces espaces décline l’ambition générale du projet : rendre accessibles et donner à comprendre à tout un chacun les sources de l’histoire du temps présent. RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre Université / Parking payant Nanterre Cœur Université, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre.
Visite guidée de l’Atelier de l’histoire
© Laure Ohnona – la Contemporaine
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