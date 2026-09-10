Visite guidée de l’Auditorium de St-Geniez d’Olt et d’Aubrac, Chapelle des pénitents noirs, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Visite guidée de l’Auditorium de St-Geniez d’Olt et d’Aubrac Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle des pénitents noirs Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

En 1672 les Augustins cèdent une partie de leur terrain à la confrérie des Pénitents de la Miséricorde, plus connus sous le nom de Pénitents Noirs. Leur chapelle dédiée à St-Jean Baptiste sera achevée en 1705. Elle comprend un magnifique autel et son retable du début du XVIIIè siècle ainsi qu’un plafond en bois entièrement peint par les Grandon (père et fils) qui fait la richesse de cet édifice. L’ensemble a été classé Monument Historique en 1979. Aujourd’hui, reconnu pour son acoustique il est devenu l’auditorium de la commune dans lequel sont produits des concerts de musique de chambre et des conférences.

La visite sera réalisée par Louis Mercadié, historien et écrivain, membre de la société des Arts et lettres de l’Aveyron.

Chapelle des pénitents noirs 4 Rue du Cours, 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, France Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33565704001 http://www.st-geniez-dolt.com/59-patrimoine.html En 1672, les moines Augustins cèdent une partie de leur terrain à la confrérie des Pénitents de la Miséricorde. Ces derniers, plus connus sous le nom de Pénitents Noirs, en référence à la couleur de leur habit, achèvent leur chapelle en 1705. En 1791, la Révolution met un terme au culte, la confrérie disparaît et la chapelle sert de salle d’audience à la nouvelle municipalité, avant d’être cédée à l’hospice voisin en 1805. Quand l’hospice ferme ses portes en 1973, la chapelle est désacralisée et réhabilitée dans les années 1980. L’Office de Tourisme s’y installe en 1994 avant d’être transféré dans le Cloître en 2007. Depuis lors, le bâtiment abrite l’auditorium.

Le plafond en bois entièrement peint, qui fait la richesse de cet édifice, ainsi que le magnifique autel avec son retable du début du XVIIIe siècle, ont été classés Monument Historique en 1979. Elle est dédiée à Saint Jean Baptiste.

En 1672 les Augustins cèdent une partie de leur terrain à la confrérie des Pénitents de la Miséricorde, plus connus sous le nom de Pénitents Noirs. Leur chapelle dédiée à St-Jean Baptiste sera en un …

©mairie de St-Geniez d’Olt et d’Aubrac