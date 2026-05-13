Bonnemazon

Visite guidée De l’Eau et des Oeuvres

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Visite de l’abbaye et de son exposition au fil de l’eau

La confluence de l’Arros et du Luz a largement déterminé l’implantation de l’abbaye dans son site. Aujourd’hui encore, l’eau est au cœur de la thématique de cette visite incluant histoire et découverte d’œuvres de l’exposition Le Chant de l’eau .

Animation programmée dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des Moulins dont la thématique est consacrée aux tours et détours .

– Durée 1H

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Visit the abbey and its exhibition along the river

The confluence of the Arros and Luz rivers largely determined the abbey?s location. Today, water is still at the heart of the theme of this tour, which includes history and works from the Le Chant de l?eau exhibition.

Programmed as part of the Journées du patrimoine de pays et des Moulins (local heritage and mills days), the theme of which is twists and turns .

– Duration 1H

– Booking recommended on 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Visite guidée De l’Eau et des Oeuvres Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65